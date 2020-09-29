شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يعود للزمالك فى الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك والمعار الى سموحة الموسم الحالى، سيعود للفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الجبهة اليسر للزمالك التى تعانى من وجود نقص عددى بسبب إصابة محمد عبد الشافى، وعدم وجود بديل لعبد الله جمعة الظهير الايسر الوحيد الموجود فى قائمة الزمالك فى المباريات الأخيرة.

وقال مرتضى منصور أثناء لقاءه مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الجديد للزمالك ان الجبهة اليسرى في الموسم المقبل ستشهد تواجد 3 لاعبين مميزين وهم محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة واحمد فتوح ظهير أيسر المنتخب الأوليمبى الذى سيعود لصفوف الزمالك عقب انتهاء اعارته.

فيما كشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك عن إتمام الزمالك التعاقد مع التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن السابق للصفاقسي التونسي، في صفقة انتقال حر وذلك خلال جلسة رئيس الزمالك مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الجديد للفريق.

وأكد مرتضى منصور ان الجبهة اليمنى للزمالك في الموسم المقبل تضم كل من حازم امام وحمزة المثلوثى وأحمد عيد، وذلك اثناء تعريف باتشيكو بلاعبي الزمالك.

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من ناحية أخرى استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى على ضم محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك لمعسكر المنتخب المقبل، والمقرر له شهر نوفمبر المقبل استعدادا لمباراتى توجو فى تصفيات أمم أفريقيا، وذلك بعد المستوى المميز الذى قدمه محمد أبو جبل مع الزمالك طوال الموسم الحالى.

في سياق مختلف يخضع المغربى محمد أوناجم لاعب وسط الزمالك لاختبار طبى اليوم لتحديد إمكانية مشاركته فى مباراة المصرى المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ31 للدورى، حيث غاب أوناجم عن مباراة الجونة الماضية عقب إصابته فى مباراة طنطا بالأسبوع الـ29 للدورى، وكانت إصابة أوناجم عبارة عن جزع فى الركبة.

ومن المتوقع أن ينضم أوناجم إلى قائمة المباراة لكن لن يشارك فى التشكيل الأساسى حال عدم اكتمال شفائه بنسبة 100%.