شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع رولان جاروس من الباب الكبير فى مباراة ماراثونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت ميار شريف بطولة رولان جاروس للتنس من الباب الكبير، فى ظل تقديمها مباراة ماراثونية أمام المصنفة الرابعة كارولينا بلشكوفا والتى خسرت منها بنتيجة 2 / 1 فى الدور الرئيسى بالبطولة، بالرغم من تقدمها بالمجموعة الأولى قبل أن تتعادل منافستها فى المجموعة الثانية وتخطف اللقاء.



رد فعل ميار شريف



قوة وتركيز ميار شريف

ونجحت ميار شريف فى خطف أنظار المصريين وعلى رأسهم النجم العالمى محمد صلاح المحترف فى صفوفة ليفربول الإنجليزى الذى حرص على دعم اللاعبة خاصة بعدما فازت بالمجموعة الأولى فى اللقاء، حيث نشر مقطع من اللقاء وصورة للاعبة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام لدعمها.



حجزت ميار مقعد بالدور الرئيسى للبطولة بفوزها على الإيطالية جوليانو جاتو فى الدور النهائى للتصفيات بمجموعتين نظيفتين.

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ميار شريف تحفز نفسها فى بطولة رولان جاروس



ميار شريف

وفازت البطلة المصرية ميار شريف مباراة الدور التمهيدى ببطولة رولاند جاروس، وفازت على اللاعبة الكولومبية ماريا اوسوريو بنتيجة ٦/٤ ٦/٠ ، حيث لم يسبقها أى لاعبة مصرية فى تحقيق هذا الإنجاز، ثم حققت الفوز الثانى فى الدور التمهيدى على اللاعبة الأمريكية كاتى ماكنالى فى ثانى مبارياتها بالدورى التمهيدى ، لتتمكن فى الفوز بآخر مباراة فى الدور التمهيدي أمام الإيطالية جوليا جاتو المصنفة 156 عالمياً بنتيجة 2-0 ( (6-1، 6-3) في الدور الأخير من تصفيات بطولة رولان جاروس للتنس، وبذلك تصعد ميار شريف إلى الدور الرئيسى فى البطولة.

وتسعى ميار شريف لحصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى للعبة التنس من أجل التقدم فى التصنيف العالمى للعبة، لتكون ضمن أفضل مائة لاعبة على مستوى العالم، خاصة أنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها فى حصد المزيد من البطولات والوصول إلى النهائيات، و قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا كانت قد وصلت الى الرقم 151 على مستوى العالم.