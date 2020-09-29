شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تفوز بقلوب المصريين وتتصدر تويتر رغم الخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مغردو موقع تويتر بأداء للاعبة منتخب التنس ميار شريف رغما من خسارتها أمام المصنفة الرابعة عالميا التشيكية بلشكوفا فى المباراة التى انتهت بنتيجة 2 / 1 فى الدور الرئيسى من بطولة رولان جاروس، حيث تصدرت قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر فى مصر.



ميار شريف تتصدر تويتر فى مصر

شارك ألاف المصريين عبر الهاشتاج الذى حمل اسمها، حيث غرد الفنان يوسف الشريف:"ينتظرها مستقبل باهر..كل الدعم للبطله ميار شريف بنت مصر"، وأضافت الكاتبة إنجى علاء:" مباراة تاريخية للمصرية ميار شريف في بطولة رولان جاروس أمام المصنفة رقم أربعة عالميا والثانية في البطولة بعد الخسارة أمامها بمجموعة مقابل مجموعتين في المباراة.. برافو ميار شريف على الأداء القتالي".



يوسف الشريف



إنجى علاء

وكتبت صفاء:" لما بشوف حد مصرى ناجح بفتخر وبعتز ببلدى جدا في ناس شايله اسم مصر فوق كتافها وبتحاول ترفعه لفوق برافو ميار شريف أداء بطولى وجميل رغم الخسارة بداية الحلم خطوة وأنتي تخطيتيها ربنا يوفقك في اللي جاي وترفعي اسم مصر"، وغرد أحمد سامى:" واجهة مشرفة تستحق الدعم والمساندة من كل الناس ياريت نشوف حد يدعم جامد معاها ويعتبره استثمار ومش هايخسر اكيد شابوه جامد جدا لبنت النيل".





ووجهت نور، تغريدتها إلى لاعبة التنس ميار شريف قائلة:"عملتي انجاز تاريخي وخليتينا كلنا فخورين بيكي وان شاء الله تكون دي البداية لمستقبل باهر وحافل بمزيد من بالإنجازات"، وكتب محمد طاهر:" هارد لك وبرافو ميار شريف مباراة وأداء قوي جدا لبطلة التنس المصرية وخسارة بشرف أمام المصنفة الرابعة عالميا والمصنفة التانيه على بطولة فرنسا المفتوحة للتنس احدى بطولات الجراند سلام الكبرى للتنس".

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يشار إلى أنه خسرت ميار شريف لاعبة منتخب التنس مباراتها أمام المصنفة الرابعة عالميا التشيكية بلشكوفا بنتيجة 2 / 1 فى الدور الرئيسى من بطولة رولان جاروس، وفازت ميار فى المجموعة الأولى بنتيجة 7 / 6، بعد أن شهدت تفاوتا فى النتائج بين ميار ومنافستها التشيكية، بينما فازت بلشكوفا بالمجموعة الثانية بنتيجة 6 / 2، أما المجموعة الثالثة فحسمتها بلشكوفا 6 / 4.

وجاءت صعوبة المباراة فى ظل تغير بوصلة الفائز بين لحظة وأخرى، وتفاوت صعود وهبوط أسهم كل لاعبة خلال الأشواط فى كل مجموعة.

ونجحت ميار شريف بطلة التنس فى كتابة التاريخ لتصبح أول لاعبة فى تاريخ مصر تتأهل إلى الدور الرئيسى من بطولة جراند سلام بالفوز الجمعة الماضية، على الإيطالية جوليا جاتو المصنفة 156 عالمياً بنتيجة 2-0 ( (6-1، 6-3) في الدور الأخير من تصفيات بطولة رولان جاروس للتنس.