شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يطالب الخطيب بحسم موقف فايلر بعيداً عن سياسة الرقص على السلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى سيف زاهر أن جماهير الأهلى تمنح محمود الخطيب رئيس ناديها كل المساندة فى اتخاذ القرار النهائى فى أزمة فايلر بعيداً عن سياسة الرقص على السلم، وقال سيف زاهر فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم "بقالى كام يوم بفكر كواحد من جمهور الاهلى وليس كإعلامى وعليه قولت فايلر بيتصرف غلط من بعد كورونا، إدارة مباريات بشكل خاطئ دفع بلاعبين وتعرضهم للإصابة قبل مواجهة الوداد مثل رامى ربيعة، لازم الخطيب ياخد قرار والجمهور هيسانده إنما استمرار سياسة الرقص على السلم لا يفيد".

ويضيف سيف زاهر "القرار السريع سيكون لمصلحة الأهلى، ماليش دعوة بفايلر ولا مصلحته، لنا علاقة فقط بصالح الأهلى، بقاء فايلر لنهاية عقده الجديد أمر جيد، ورحيله والدفع بمدرب جديد أمر جيد أيضاً لان فكرة سفره دون حسم الامر وتأجيل الحسم يشبه سياسة الرقص على السلم لن تفيد الاهلى بأى شىء قبل أيام من مواجهة الوداد المغربى المصيرية "

وتابع سيف زاهر "لو فايلر عايز يكمل مع الأهلى أهلا وسهلا والمفروض يضرب تعظيم سلام لإدارة القلعة الحمراء ويعملها تمثال بعد ما اتعاقدوا معاه ومحدش يعرفه ولمعوه بالطريقة دى، ولو مش عايز يكمل مع ألف سلامة الأهلى يجيب مدرب غيره والوقت ده ياخده المدرب الجديد اللى هيكمل مع الفريق لنهاية الموسم المقبل، وتأكد يا كابتن خطيب جمهور الأهلى هيساندك فى أى قرار المهم سرعة الحسم عشان الوقت".

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وفى وقت سابق انتقد الإعلامى سيف زاهر ارتفاع أرقام عقود اللاعبين والصفقات بشكل ملحوظ وغير مبرر فى الدورى المصرى، وأشار زاهر فى تصريحات إذاعية عبر برنامجه "وان تو" الذى يقدمه على إذاعة أون سبورت إف إم، إلى أن الأهلى والزمالك كانا السبب فى إشعال موسم الانتقالات وقال سيف زاهر: الأهلى والزمالك بدآ المشوار بصفقتى صلاح محسن وعبد الله السعيد، واللاعبين قالوا طالما فى 80 و90 مليون شخلل عشان تعدى.

وواصل: "إوعوا تصدقوا إننا فى زمن مضونى على بياض وقعدت أمضى وأنا ببكى"، ماعدش فى ألوان وانتماء ولا أى حاجة وكل واحد بيبص لمصلحته ومستقبله، كل واحد بيدور على عقد فيه ثغره.

واختتم: حتى المدربين، ماذا يمكن أن يفعل النادى أكثر من شرط جزائى بربع مليون دولار، الأمر أصبح إجباريا ومن يلعب اليوم بالقميص الأبيض غداً يلعب بالقميص الأحمر.