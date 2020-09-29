شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتقدم 4 / 0 على نادى مصر بعد هدفى إدوارد ومجلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف لويس إدوار لاعب المقاولون العرب الهدف الرابع لفريقه فى شباك نادى مصر، والثانى له فى المباراة، مع الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة سحرية من سيف الدين الجزيرى، ليسددها فى الشباك، خلال المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكان محمد مجلى لاعب وسط المقاولون قد نجح فى الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، فى استغلال حالة الارتباك الدفاعى للاعبى نادى مصر، بعد تمريره سحرية من شكرى نجيب ليضيف الهدف الثالث لذئاب الجبل.

وكان لويس إدوارد قد سجل الهدف الأول فى الدقيقة الأولى للمقاولون، قبل أن يضيف سيف الجزيرى الهدف الثانى فى الدقيقة 11.

وكان نادى مصر قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: عصام ثروت فى حراسة المرمى، أحمد سعيد أوكا، محمود شبانة، مصطفى كالوشا، علاء عطا، هشام عبد الحميد، أحمد يوسف، مصطفى سلطان، محمود رامبو، كليف مانديرا، إيجور فييرا.

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فيما بدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، عبد الرحمن فاروق، محمد مجلى ابراهيم صلاح، كريم مصطفى، شكرى نجيب، لويس إدوارد، سيف الجزيرى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 7 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 3 وتعادل في 11 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الإنتاج الحربى.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات في ظل النتائج المتراجعة لذئاب الجبل في الأسابيع الأخيرة للمسابقة فيما يسعى طارق عبد الله المدير الفني لنادى مصر للتمسك بالأمل الأخير للبقاء بين الكبار بعدما بات المرشح الثانى للعودة للمظاليم.