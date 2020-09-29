س و ج: كل ما تريد معرفته عن محاولات بيراميدز لخطف على معلول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صفقات نادى بيراميدز لن تقف عند رمضان صبحى وشريف إكرامى وأحمد فتحى من الأهلى، لتدعيم صفوف الفريق السماوى فى الموسم الجديد الذى يسعى فيه للمنافسة على جميع الألقاب محليا وافريقيا، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول صفقات بيراميدز الجديدة بشكل عام أو من لاعبى الاهلى بشكل خاص فى ظل استغلال النادى السماوى لغة المال لحسم الصفقات الجديدة.س: هل توجد مفاوضات بين بيراميدز ولاعبين فى الأهلى حاليا؟
ج:هناك أخبار تتردد من حين لأخر، حول رغبة بيراميدز فى ضم لاعبين جدد من الأهلى بعد رمضان صبحى وشريف اكرامى وأحمد فتحى، وتحديدا أليو ديانج وعلى معلول بخلاف محمد شريف لاعب الأهلى المعار فى صفوف انبى.
مسئولو النادى الأهلى عقدوا جلسة خاصة مع الدولى التونسى على معلول للإستفسار عن حقيقة العرض الذى تلقاه مؤخراً من نادي بيراميدز وهو العرض الثانى للدولى التونسى من بيراميدز خلال فترة قصيرة، وكشف معلول لأدارة الأهلى عن تلقيه عرضاً من لاعب سابق فى القلعة الحمراء أنتقل لبيراميدز عرض عليه الرحيل للسماوى فى الموسم المقبل مقابل مليونى دولار أي ضعف ما يتقاضاه من الأهلى وربما يزيد العرض لـ2.5 مليون دولار أى 45 مليون جنيه فى الموسم الواحد ليكون أغلى لاعب فى الدورى المصرى سواء مصرياً أم أجنبياً. س : وما هو موقف معلول من عرض بيراميدز؟
مصدر فى الأهلى قال لـ"الخليج 365" أن إدارة بيراميدز ترغب في خطف على معلول بأي طريقة من الاهلي لذا قدّمت عرضا ماليا كبيرا له وكانت ستُقدم عرضا ماليا مُغريا للغاية للأهلي قد يصل لأربعة ملايين دولار لشراء اللاعب التونسي لكن على معلول رفض وأكد لإدارة الأهلي أنه إعتذر لزميله السابق في القلعة الحمراء عن العرض وتمسك بالبقاء مع فريقه لحين إنتهاء عقده على الأقل بعد موسمين. س: هل يوجد شرط جزائى فى عقد على معلول مع الأهلى؟
ج: الأهلى يؤكد عدم وجود أى شروط جزائية فى عقود لاعبيه ومن بينهم على معلول.
ج: ينتهى عقد معلول مع الأهلى بنهاية الموسم بعد المقبل 2021 -2022.
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