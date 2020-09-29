شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج: كل ما تريد معرفته عن محاولات بيراميدز لخطف على معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صفقات نادى بيراميدز لن تقف عند رمضان صبحى وشريف إكرامى وأحمد فتحى من الأهلى، لتدعيم صفوف الفريق السماوى فى الموسم الجديد الذى يسعى فيه للمنافسة على جميع الألقاب محليا وافريقيا، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول صفقات بيراميدز الجديدة بشكل عام أو من لاعبى الاهلى بشكل خاص فى ظل استغلال النادى السماوى لغة المال لحسم الصفقات الجديدة.



ج:هناك أخبار تتردد من حين لأخر، حول رغبة بيراميدز فى ضم لاعبين جدد من الأهلى بعد رمضان صبحى وشريف اكرامى وأحمد فتحى، وتحديدا أليو ديانج وعلى معلول بخلاف محمد شريف لاعب الأهلى المعار فى صفوف انبى.

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ج: ينتهى عقد معلول مع الأهلى بنهاية الموسم بعد المقبل 2021 -2022.



