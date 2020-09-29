شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: "لو قربت من رقم الحضرى هيرجع يلعب والخوف من جامايكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة أنه يسعى للاستمرار فى الملاعب لأطول فترة، مؤكدًا أنه قادر على العطاء، وطموحه فى الفترة المقبلة الانضمام لصفوف منتخب مصر الأول، وقال عبدالمنصف فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أبذل قصارى جهدى فى المباريات، وعلى مدار مسيرتى فى الملاعب أسعى للظهور بأفضل مستوى ممكن، والأمر لا علاقة له بالسن مطلقا".

وأضاف: "اكتسبت الإصرار والعزيمة من الجيل السابق مع منتخب مصر، واستفدت كثيرا من نجوم منتخب مصر الذين حققوا إنجازات كبيرة، لدي أهداف وطموحات أسعى لتحقيقها في القادم، وصلت للمباراة رقم 401، وأسعى للوصول إلى رقم قياسي من المباريات".

وقال ضاحكا: "أعتقد أن عدد المباريات لو اقتربت من عصام الحضرى سيعود للملاعب مرة أخرى، ولو أكملت الموسم القادم سأصل لعدد أكبر من المباريات، والخوف من جامايكا، وربنا يستر".

وتابع: "علاقتى جيدة مع عصام الحضرى، والحمد لله أشارك فى المباريات بصفة مستمرة".

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وزاد "لدى طموح فى الانضمام لمعسكر منتخب مصر القادم، وأيمن طاهر مدرب حراس المنتخب يعرفنى جيدا وتدربت معه كثيرا، أتمنى أن أكون من ضمن الترشيحات بصرف النظر عن عامل السن تماما".

وواصل: بعد العودة من كورونا كانت نتائج جيدة، لكن بعد مباراة الأهلي حدث ارتباك في الفريق، لكن النتائج بدأت تتحسن مرة آخرى، ونسعى للفوز في المباريات المقبلة، وهدفنا حصد 6 نقاط على الاقل من المواجهات المتبقية في الدوري، لدينا مباراة صعبة أمام أسوان يوم السبت، نتمنى تحقيق الفوز فيها، وأن يبقي الفريق في الدوري الممتاز.

وختم: "عقدى ممتد مع دجلة لنهاية الموسم، أقوم بالتوقيع على العقود سنويا، والعلاقة جيدة مع ماجد سامى رئيس دجلة، ولا أفكر فى الأمور حاليا، سيتم حسم الأمر عقب بقاء وادى دجلة فى الدورى".