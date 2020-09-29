الترسانة لمصراوي: المفاجآت واردة في الكأس.. واستعددنا جيداً للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

قال شاكر عبد الفتاح المدير الفني لفريق الترسانة، إنه أعد لاعبيه نفسيا وبدنيا بشكل جيد لمباراة الأهلي في كأس مصر.

ويلتقي الأهلي بنظيره الترسانة، غداً الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس مصر.

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وأضاف شاكر عبد الفتاح في تصريحات خاصة لمصراوي: "نخوض مباراة الغد بدون أي خوف وبالتأكيد انا احترم الأهلي وأي منافس آخر لكن لقاءات الكأس وارد فيها كل شىء وبالتالي نسعي لأن نظهر بمستوي جيد أمام بطل الدوري وصاحب أكبر عدد من البطولات".

وتابع: "سأحاول التعامل مع قدرات وإمكانيات نجوم الأهلي وأن نقدم أداء جيد بعيدا عن وضع الترسانة في دوري القسم الثاني حاليا، وطلبت من لاعبو فريقي نسيان الدوري تماما والتركيز في لقاء الغد".

واختتم عبد الفتاح تصريحاته قائلاً: "وضع الترسانة متأخر من بداية الدوري هذا الموسم رغم توالي المدربين علي قيادة الفريق، وجئت لهذا المنصب من أجل المساهمة في إنقاذ الفريق وانا لست مسئولا عن الظروف الحالية ووضع الشواكيش في ترتيب جدول القسم الثاني".