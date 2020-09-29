بيان ناري من الأوليمبية ردا على مرتضى: خطابه مضروب ولا يريد من أباطيله سوى الكيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أصدرت اللجنة الأوليمبية بيانا اليوم الثلاثاء، للرد على تصريحات رئيس الزمالك خلال مداخلاته التليفزيونية عبر قناة ناديه خلال أيام 23، و24، و25 سبتمبر الجاري.

وأجزمت اللجنة في بيانها بعدم صحة ادعاءات رئيس الزمالك وجود خطاب من رئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب، كان موجها لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد هشام حطب، يتضمن عبارات تضر بمصالح الدولة المصرية.

وجاء في بيان الأوليمبية: "تم إجراء تحقيق بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وأمرت بإجراء تحريات من أجهزة سيادية حول صحة هذا الخطاب وما ورد فيه، فضلا عن ندبها للجنة فنية لفحص أجهزة الحاسب الآلى باللجنة الأوليمبية المصرية وكافة الأختام التى تستخدمها اللجنة فى المحررات الرسمية التى ترسل بها إلى الجهات المختلفة".

وأضاف البيان: "تم فحص نوعية الأوراق التى تستخدم فى هذه المحررات، وتبين أن جميع أختام اللجنة تختلف جملة وتفصيلا عن الأختام الممهور به الخطابات المضروبة التى يدعى رئيس الزمالك أنها خرجت من اللجنة الأوليمبية، كما ثبت للجنة الفحص الفنى أن الأوراق التى تستخدمها اللجنة الأوليمبية تختلف تماما عن حجم ووزن الورقة التى تضمنت الخطاب المضروب، بالإضافة إلى عدم وجود أى خطابات أو مراسلات على الإطلاق تمت فى هذا الشأن من أجهزة الحاسب الآلى باللجنة الأوليمبية".

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وهاجم بيان الأوليمبية مرتضى منصور، واصفة ما يردده بـ"الأباطيل: "ما سبق يتضح معه بصورة واضحة وضوحا لا لبس فيه افتراء إدعاء رئيس نادى الزمالك ومخالفته لصحيح الواقع القانونى، وأن رئيس النادى المذكور لا يبغي من وراء هذه الأباطيل سوى الكيد، والإساءة لرموز مصر الرياضية و فى مقدمتها الأستاذ الدكتور حسن مصطفى".

ودعمت الأوليمبية بيانها، بأن ما أقدم عليه مرتضى منصور رئيس الزمالك مدفوعاً بسبب قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وقرار لجنة الهيئات والاندية الرياضية والقيم باللجنة الاولمبية المصرية لإحالته إلى لجنة التحقيق إعمالاً للمدونة السلوكية، وهو بمثابة رد فعل على إحالته، وليس منطلقاً فى سلوكه هذا من حبه لبلده، وإلا لماذا لم يعبر عن هذه الإرادة وتلك الرغبة قبل يوم الأربعاء الموافق 23/ 9/ 2020 تاريخ إحالته إلى لجنة التحقيق، علماً بأنه قد مضى على حفظ هذا البلاغ من نيابة أمن الدولة العليا أكثر من عام ونصف؛ الأمر الذى يؤكد بيقين منقطع النظير بأن ما أورده فى شأن هذه الخطابات بمثابة افتراء، وفقا للبيان.

وذكرت اللجنة الأوليمبية في بيانها أنها ستقدم بلاغات إلى النائب العام لاتخاذ إجراء لما ورد في خطاب رئيس الزمالك من أفعال وأقوال تمثل جرائم وفق أحكام المواد 302 ، 303 ، 304 ، 305 ، 306 ، 325 ، 327 من قانون العقوبات.

وأكد البيان أن اللجنة الأوليمبية حريصة على احترام الدستور والقانون، وانطلاقاً من حرصها على الحفاظ على السلوك القويم وترسيخ القيم والأخلاق، من خلال ما خولته لها القوانين واللوائح فى مجال الرياضة، فسوف تمضي اللجنة الأولمبية فى سبيلها لصيانة الأخلاق الرياضية والحفاظ على مبادئ الميثاق الأوليمبى واحترام الدستور المصرى.

كما اختتم بيان اللجنة الأوليمبية بأنها تؤكد تقديرها لجميع سلطات الدولية تشريعية وقضائية وتنفيذية ومؤزراتها للدولة المصرية بجميع أجهزتها، وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى صادق على إصدار قانون الرياضة، فضلاً عن السادة النواب الفضلاء نواب الشعب الذين كان لهم الفضل في أن يرى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 النور للمساهمة فى ركب الرياضة القارية والدولية والعالمية.