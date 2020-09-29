مباراة تاريخية .. نهاية مغامرة ميار شريف في بطولة رولان جاروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

ودعت ميار شريف بطولة رولان جاروس بعد مباراة مثيرة وأداء قتالي أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة رقم 4 عالميا والثانية في البطولة، بعد الخسارة أمامها بمجموعة مقابل مجموعتين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب " فيليب شاترييه" الملعب التاريخي للبطولة، وستواجه كارولينا بليشكوفا في الدور الثاني لبطولة رولان جاروس لاعبة لاتفيا يلينا أوستابينكو.

وتعد ميار أول لاعبة مصرية تشارك في الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس إحدى البطولات الأربع من سلسلة الجراند سلام.

المجموعة الأولى

بدأت المجموعة الأولى بحفاظ كل من ميار وكارولينا على الإرسال الخاص بكل لاعبة حتي وصلت النتيجة الى 5-4 لبليشكوفا في الأشواط، وأتيحت للتشيكية 3 فرص لكسر ارسال شريف في الشوط العاشر لتفوز بالمجموعة، لكن المصرية قاتلت بكل قوة للحفاظ على ارسالها ونجحت في ذلك لتتعادل 5-5 في الأشواط.

ونجحت ميار شريف في كسر إرسال كارولينا لتتقدم في المجموعة الأولى بنتيجة 6-5 في الأشواط، لكنها لم تنجح في الحفاظ على إرسالها بعد ذلك لتخسره، لتعود المجموعة الى نقطة التعادل 6-6 في عدد الأشواط، ليتم الاحتكام إلى (التاي بريك) شوط كسر التعادل.

وحسمت ميار شريف بالمجموعة الأولى لصالحها بعد الفوز بشوط كسر التعادل بعد التأخر فيه بنتيجة 6-3، لتتعادل 6-6، ثم التعادل 7-7 و9-9، قبل أن تفوز بالشوط الماراثوني بنتيجة 11-9 لتفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة 7-6 (11-9).

المجموعة الثانية

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بداية غير جيدة لميار في المجموعة الثانية بعد أن فقدت إرسالها، لكنها سرعان ما نجحت في رد الكسر لتتعادل 1-1 في الأشواط، لكنها خسرت ارسالها مرتين بعد ذلك، لتمنح التشيكية كارولينا التقدم خلال المجموعة بأريحية 4-1.

ولم تفز ميار إلا بشوط إرسال واحد لها خلال المجموعة الثانية بعد خسارتها لإرسالها 3 مرات خلال هذه المجموعة.

لتفوز كارولينا بالمجموعة الثانية بنتيجة 6-2، وتعادل النتيجة في المباراة 1-1 في المجموعات ليتم اللجوء الى مجموعة ثالثة وحاسمة.

المجموعة الثالثة

تقدمت ميار بالشوط الأول ثم تعادلت كارولينا، وحاولت كسر إرسال شريف، لكن المصرية دافعت لتتقدم 2-1 وظل التعادل مسيطرا على المجموعة الثالثة عند النتيجة 3-3 في الأشواط.

وجاء الشوط السابع الماراثوني الذي شهد فقد ميار شوط إرسالها بعد تنافس قوي مع كارولينا التي نجحت في كسر إرسال شريف بعد محاولات من ميار للدفاع عن شوط إرسالها، لكن بليشكوفا لم تضيع فرصة الفوز بالشوط لتتقدم في المجموعة الثالثة بنتيجة 4-3.

وواصلت كارولينا تقدمها في المجموعة الثالثة مستفيدة من كسر الإرسال لتتقدم 5-3، قبل أن تنهي المجموعة لصالحها بنتيجة 6-4.