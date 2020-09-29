حلم البطولة العربية يداعب سموحة بعد انتفاضة أحمد سامي

أصبح حلم البطولة العربية مطارداً لأذهان لاعبي وإدارة نادي سموحة السكندري بعد الانتفاضة الواضحة التي يقوم بها الفريق السكندري في الفترة الأخيرة منذ تعيين أحمد سامي مديراً فنياً للفريق.
وحقق أحمد سامي المدير الفني لسموحة طفرة كبيرة مع النادي السكندري بعدما حصد 3 انتصارات من 5 مباريات وتعادل في لقاءين فقط
وجمع سموحة مع سامي 11 نقطة من أصل 15 ما ساهم في تحسين ترتيب الفريق من المركز التاسع إلى الخامس وأصبح منافساً بقوة على التواجد في المراكز الأولى.
الحلم العربي أصبح أهم الأهداف في أذهان سموحة خاصة أن المركز الخامس سيكون كفيلاً بمشاركة سموحة في البطولة العربية حال إقامتها في الموسم الجديد وهو الأمر الذي سيكون الأول للفريق السكندري في تاريخه.
وحرص أحمد سامي على تحفيز لاعبيه لمواصلة النتائج الطيبة وإنهاء الدوري في الموسم الحالي بالمركز الخامس وحصد النقاط في الجولات الأربع المتبقية أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمقاصة ونادي مصر.
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