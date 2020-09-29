قبل مواجهة القطبين .. الرجاء في صدارة ترتيب الدوري المغربي والوداد ثالثاً

يخوض قطبا كرة القدم المصرية ، خلال أكتوبر المقبل مواجهات حاسمة في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بلقاء الأهلي لنظيره الوداد ، وفريق الزمالك لنظيره الرجاء .

وبعد مرور 26 جولة في الدوري المغربي ، يأتي فريق الرجاء ، منافس الزمالك في الصدارة برصيد 52 نقطة ، محققاً الفوز في 15 مباراة ، والتعادل

في سبعة مباريات ، والخسارة في أربعة لقاءات .ويأتي فريق الوداد منافس الأهلي في الترتيب الثالث بالمنافسات برصيد 49 نقطة ، من 14 فوز و 7 تعادلات و 5 هزائم .على صعيد آخر يعانى الأهلى من مشكلة دفاعية واضحة نتيجة النقص العددى فى هذا المركز، بعد إصابة محمود متولى بقطع فى الرباط الصليبى، وسعد سمير بقطع فى وتر إكيليس، بجانب إعارة اللاعب الصاعد محمد عبدالمنعم إلى سموحة فى الانتقالات ، بالإضافة لغياب رامي ربيعة بداعي الإصابة .كما تحدث باتشيكو المدير الفني الجديد للأبيض خلال استقباله بمكتب رئيس نادي الزمالك فور قدومه، عن التحدي الإفريقي قائلاً "أول مرة لي مع الزمالك كان معي مجموعة جيدة، وهذه المرة مجموعة ممتازة، هدفي مع الزمالك هو تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا".