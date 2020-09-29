وادي دجلة يواصل استعداداته لمواجهة أسوان دون راحة

يواصل نادي ودي دجلة، استعداداته لمواجهة نادي أسوان المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد اتحاد الشرطة، في إطار مناسفات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز دون راحة.
ورفض نيقوديموس نيكي بابافاسيليو المدير الفني لفريق وادي دجلة، منح اللاعبين راحة عقب مباراة الإنتاج الحربي بالأمس، والتي فاز بها الفريق الدجلاوي برباعية.
ويسعى فريق وادي دجلة إلى الهروب من شبح الهبوطبعد الفوز أمام الإنتاج الحربي، حيث تُعد مباراة أسوان فارقة في مشوار الفريق بمسابقة الدوري.
ويحتل فريق وادي دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة بفارق نقطو وحيدة عن حرس الحدود صاحب اَخر مراكز الهبوط.
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