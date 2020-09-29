في الشوط الأول.. المقاولون العرب يمطر شباك أف سي مصر بخماسية

تقدم المقاولون العرب، على نظيره أف سي مصر بخماسية نظيفة في الشوط الأول خلال المباراة الجارية بينهما على ستاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل الكولومبي لويس إدوارد ، الهدف الأول في الدقيقة الأولى، من بعد إنفراد اللاعب أمام المرمى، وتسجيلها في الشباك، ثم سجل سيف الجزيري

هدف الفريق الثاني في الدقيقة الحادية عشر، قبل أن يسجل محمد مجلي الهدف الثالث، ثم عاود إدوارد التسجيل وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 30، بعد تمريرة ضعيفة من مدافع فريق أف سي مصر للخلف، قبل أن يخطفها سريعًا النجم الكولومبي ويرواغ حارس المرمى، ويسجل، ثم سجل الجزيري هدف فريقه الخامس قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة عرضية من مجلي ، أستلمها النجم التونسي، وسجلها داخل الشباك.

الجدير بالذكر بأن المقاولون دخل المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمود أبو السعود ، في الدفاع: أمير عابد، فاروقا، محمد سمير ثابت، عبد الرحمن فاروق، في الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، كريم مصطفى ، في الهجوم: لويس هنستروزا، سيف الدين الجزيري، شكري نجيب.