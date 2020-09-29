رئيس المقاولون يعقد جلسة مع الأجهزة الفنية والإدارية بقطاع الناشئين

عقد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، إجتماعا اليوم مع الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين بالنادي في حضور محمد رضوان رئيس القطاع.

وتحدث رئيس نادي المقاولون العرب، عن العديد من الملفات مع الأجهزة الفنية وناقش السلبيات والايجابيات التي تواجه القطاع واعدا بحلها خلال الفترة المقبلة.

وأكد محسن صلاح أن النادي يولي إهتماما خاصا بقطاع الناشئين وأنه سيتابع استعدادات الفرق مشيدا بدور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الادارة والمشرف العام علي الكرة في متابعة ملف الكرة بالنادي.

وأشاد محسن صلاح خلال الاجتماع بنتائج فرق النادي بدورة

الصيد الودية الماضية للبراعم وتتويج أكثر من فريق بالبطولة مشددا أن النادي يدرس إقامة دورة ودية للناشئين بمشاركة فرق أوروبية خلال الفترة المقبلة.وطالب رئيس نادي المقاولون العرب ، مدربي القطاع بالعمل علي إفراز لاعبين مميزين للفريق الأول وتكرار تجربة محمد صلاح ومحمد النني وطاهر محمد طاهر وغيرهم من اللاعبين الذين بزغت نجوميتهم من قطاع الناشئين.