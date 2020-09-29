فليك يؤكد غياب "ليروي ساني"عن لقاءات بايرن ميونخ

تأكد غياب هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء، أن الجناح ليروي ساني سيغيب عن مباريات مقبلة للفريق وكذلك للمنتخب الألماني، بسبب إصابة في الركبة.
وقال فليك عن مباراة كأس السوبر الألماني المقررة الأربعاء،أمام بوروسيا دورتموند: ليروي سيغيب، لقد تعرض لإصابة في الركبة ونتمنى عودته بعد فترة التوقف الدولية.
وسوف يغيب ساني عن مباراة دورتموند وكذلك المباراة التالية المقررة أمام هيرتا برلين
والبعض يرى أن ساني قد يعود للمشاركة عبر مباراة بايرن أمام دورين في بطولة كاس ألمانيا في 15 من الشهر المقبل أو المباراة المقررة بعدها بيومين أمام بيليفيلد في الدوري.
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