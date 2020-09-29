العيسوي: الإسماعيلي يسعى لاضم لاعبين بمواصفات خاصة

أكد أبوطالب العيسوي المدرب العام للنادي الإسماعيلي أن لجنة الكرة بالنادي تسعى بكل قوة لضم مجموعة مميزة من اللاعبين لدعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري .
وقال العيسوس: "لجنة الكرة بالإسماعيلي تسعى لإضافة عناصر جديدة للفريق في الفترة المقبلة، نريداستقطاب لاعبين بمواصفات خاصة، سنعمل على انتقاء أفضل العناصر".
وأضاف: " هناك لجنة كرة تتكون من خالد القماش وأحمد العجوز ومحمد محسن أبوجريشة وأنا معهم، سنحاول ضم أبرز اللاعبين سواء منداخل مصر أو لاعبين أجانب".
وحول عدم تواجد على أبوجريشة، قال العيسوى: "لجنة الكرة "صغيرة جدًا" عليه، كان يعمل مدير رياضي في وادي دجلة ومشرف عام على الفرق الكروية هناك، ولكن هناك تواصل معه في كل الأمور".
وأكمل:" نفكر في مباراة سموحة حاليا، ولا أعرف مصير لقاء المصري البورسعيدي حتى الآن، ولم نطلب التأجيل".
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