العيسوي يعلق على مبادرة قدامي الإسماعيلي لدعم الفريق

أشاد أبوطالب العيسوي المدرب العام للنادي الإسماعيلي بمبادرة نجوم النادي القدامي لدعم فرق الكرة الأول خلال الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها .

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "مبادرة نجوم

الإسماعيلي بدعم اللاعبين، جاءت إيجابية للغاية، هذه الزيارة أثلجت صدور الجهاز الفني واللاعبين، وسعداء برؤية أيمن حفني وأنوس وعماد سليمان، وأشكر مصطفى يونس كابتن الأهلي السابق، على تواجده ودعمه لنا".

وأضاف: "وكذلك حرص علي أبوجريشة ومحمد صلاح أبوجريشة، وتلقيت اتصالات من سيد عبدالرزاق "بازوكا" لدعم الفريق والجهاز الفني".

وتابع: "الإسماعيلي أيضا يضم لاعبين جيدين، لكنه يحتاجوا إلى الخبرات، كلهم عناصر شابة لها مستقبل كبير، ونسعى للتركيز للفوز على سموحة، نتمنى تحقيق النقاط الثلاث".