سوق الانتقالات | ميلان يوافق على بيع موهوبه إلى ليون

قال تقرير من شبكة “سكاي سبورتس” في نسختها الإيطالية اليوم الثلاثاء، إن عملية انتقال متوسط ميدان ميلان الإيطالي، لوكاس باكيتا، إلى أولمبيك ليون الفرنسي، باتت في مراحلها الأخيرة.

ويتفاوض ليون مع النادي اللومباردي منذ أسابيع للاستفادة من خدمات باكيتا (23 عامًا) وهو الوافد إلى ميلان شتاء 2019 من فلامنجو نظير رسوم بلغت نحو 39 مليون يورو.

لم يقنع باكيتا خلال فترة وجود في النادي وارتأت الإدارة ضرورة بيعه لتمويل بقية الصفقات في سوق الانتقالات الحالي، قبل إنتهائه في السادس من أكتوبر.

ومن المرجح أن يصل اللاعب البرازيلي إلى فرنسا في وقت لاحق اليوم لإجراء الفحوصات الطبية، قبل عملية توقيع العقد والتقديم الرسمي بقميص أولمبيك ليون.

لم يخض باكيتا إي دقائق خلال مجريات الموسم الحالي خلال 4 مباريات للروسونيري، بينما لعب 24 مباراة لفائدة ميلان الموسم البائد وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، من دون تهديف.

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