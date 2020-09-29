سوق الانتقالات | يوفنتوس قد يستعيد مهاجمه السابق من نابولي

زعمت تقارير إعلامية مُقرّبة من نادي نابولي أن المهاجم الإسباني، فيرناندو لورينتي، في طريقه لإنهاء التعاقد مع النادي الجنوبي خلال سوق الانتقالات الحالي.
ولم يخض لورينتي (35 عامًا) أي دقيقة خلال مجريات الموسم الحالي مع نابولي في جولتين من الدوري المحلي، وقال راديو “kiss kiss napoli” إن الانفصال بات حتميًا.
وأصبح المدرب جينارو جاتوزو يولي الثنائي الهجومي الجديد، فيكتور أوسمين وأندريه بيتانيا، الثقة في المشاركة على حساب ليورنتي، وهناك أيضًا إنسيني وميرتنز ما يعني انعدام فرص الإسباني.
تقرير الإذاعة الموالية لنابولي، قال إن يوفنتوس لا يزال يبحث عن تدعيم مقاعد بدلائه بمهاجم خبير، لا سيما مع اعتماد المدرب أندريا بيرلو على اثنين من المهاجمين في الرسم 3-5-2.
ورفض ليورنتي عرضًا من الصاعد حديثا إلى سكوديتو، سبيزيا، للانتقال إليه مُفضلًا التريث والبحث عن بدائل أفضل، إذ برز اسم يوفنتوس في السويعات الأخيرة بالسوق الإيطالية.
خاض ليورنتي موسمين مع يوفنتوس من 2013 إلى 2015 وساهم في وصول الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، بينما هدّف 27 مرة وقدّم 10 تمريرات حاسمة خلال 92 مباراة.
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