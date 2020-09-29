الدوري الإيطالي | القبض على قاتل الحكم دي سانتيس وزوجته

ألقت قوات الشرطة الإيطالية القبض على قاتل الحكم الإيطالي دانييلي دي سانتيس أمس الإثنين، وهو طالب جامعي بعمر 21 عامًا يُدعى أنطونيو دي ماركو.
وبحسب ما نشرته شبكة “سكاي سبورتس” فإن دي ماركو هو رفيق السكن السابق لدي سانتيس، وخطط لقتله وزوجته إليونورا مانتا منذ فترة بعيدة.
وهزت الجريمة الرأي العام الرياضي في إيطاليا، بعد أن عُثر على دي ماركو ومانتا غارقين في الدماء بشقة الأول، في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري.
واعترف دي ماركو بارتكابه الجريمة في جلسة الاستجواب صبيحة اليوم الثلاثاء، برئاسة المدعي العام في مدينة ليتشي الإيطالية، ليوناردو ليون دي كاستريس.
وقال دي ماركو وهو طالب جامعي بكلية علوم التمريض، إنه قتل دي ماركو وصديقته بأكثر من 60 طعنة مساء 21 سبتمبر في شقته بالطابق الثاني من مبنى فيا مونتيلو بمدينة ليتشي.
وأفادت شهود عيان بمواصفات القاتل إلى جهات التحقيق، بينما ساعدت الكاميرات في رصد التحركات بمحيط المبنى، وتم اعتقال دي ماركو بناء على تلك المعطيات، قبل أن يعترف بجريمته.
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