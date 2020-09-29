أخبار الأهلي | رامي ربيعة قد يغيب عن مواجهة الوداد

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة صادمة لجماهير النادي الأهلي، بعدما كشف عن إمكانية غياب مدافع الفريق “رامي ربيعة” لمدة ثلاثة أشهر، بعدما تعرض لإصابة قوية بتمزق في العضلة الخلفية.

وأثبتت الأشعة التي أجراها رامي ربيعة ‏عن إصابته بتمزق 10 ملم في العضلة الخلفية، حسبما أعلن النادي بشكل رسمي. وسيغيب اللاعب بشكل مبدئي عن لقاء الأهلي أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوي أبطال إفريقيا.

وقال عمر ربيع ياسين، إن إصابة رامي ربيعة قوية موضحًا أنها أصعب من رمضان صبحي والتي تعرض لها خلال لعبه في صفوف النادي الأهلي بالدور الأول من مسابقة الدوري المصري

وأضاف، أن إصابة ربيعة قوية أكتر من رمضان صبحي واللاعب سيغيب لفترة حوالي 3 شهور وسيغيب عن نهائيات دوري أبطال أفريقيا“.

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وتعرض ربيعة لإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمس أمام طنطا، التي أقيمت على استاد ‏الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة 30 في بطولة الدوري الممتاز، وأجرى خلال ‏الساعات الأخيرة أشعة كشفت عن تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.‏

تأتي تصريحات عمر ربيع، متناقضة مع ما ذكره سيد عبد الحفيظ مسئولي النادي الأهلي، الذي كشف عن إمكانية غياب اللاعب لفترة تصل إلى 4 أسابيع فقط، وأنه سيتم تجهيزه لمباراة العودة أمام الوداد التي ستقام في مصر.

ويلتقي الأهلي مع الوداد يوم 17 أكتوبر القادم في لقاء الذهاب بالمغرب، على أن تقام مباراة العودة يوم 23 من نفس الشهر في القاهرة.

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