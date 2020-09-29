‏أخبار ريال مدريد | صدمة لزيدان بخصوص توني كروس

تلقى المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان صدمة قوية بتأكد غياب لاعب الوسط الدولي الألماني “توني كروس” لمدة ليست بالقصيرة بعد الإصابة التي ألمت به في مباراة ريال بيتيس مطلع هذا الأسبوع.
وأعلن ريال مدريد نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها توني كروس صباح أمس الاثنين، والتي أثبتت تعرضه لإصابة عضلية دون تحديد مدة الغياب، لكن حسب توقعات الأطباء والإعلام المقرب من النادي الملكي، فإن كروس سيغيب لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 يومًا، ما يعني أنه لن يلحق بمباراتين على الأقل كما سيغيب عن أداء الواجب الوطني مع منتخب ألمانيا مطلع أكتوبر.
وقالت إدارة ريال مدريد في بيان رسمي حول إصابة كروس “بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا توني كروس من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في الألوية اليسرى الوسطى. في إنتظار التطورات”.
وخرج توني كروس في الدقيقة 45 من مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، متأثراً بإصابته ليحل محله الكرواتي لوكا مودريتش.
وذكرت مصادر إذاعة “كادينا كوبيه” الاسبانية أنه من المنتظر غياب توني كروس لمدة تتراوح ما بين 10 أيام والأسبوعين ما يعني غياب اللاعب لما بعد التوقف الدولي القادم خلال الشهر المقبل.
ويواجه ريال مدريد كل من ريال بلد الوليد ثم ليفانتي وسط هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل. قبل توقف المنافسات المحلية في بداية شهر أكتوبر المقبل لإفساح المجال للمباريات الدولية للمنتخبات.
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