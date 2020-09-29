أخبار الهلال| بالصور.. لوشيسكو يُثير قلق جماهير الزعيم !

كشفت صحيفة “sport” الرومانية أن مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، مُرشح لتولي تدريب فريق شالكه الألماني، بعد نتائجه المميزة في السنوات الأخيرة، والتي لفتت انتباه أندية مهمة في القارة الأوروبية.

وأوضح المصدر الروماني أن وكيل اللاعبين الألماني، فرانجو فرانيكوفيتش، هو الذي رشح لوشيسكو لإدارة شالكه، ونقلت تصريحاته، حيث قال “شالكه نادٍ شعبي، مثل باوك، خطرت لي فكرة أن أسأل رازفان لوشيسكو إذا كان بإمكاني ترشيحه لمنصب المدرب في نادي شالكه. وكان السيد لوشيسكو يرى أن الفكرة جيدة”.

وأضاف فرانيكوفيتش للوكيل “في الوقت الحالي لا توجد حلول كثيرة للمدربين لتولي شالكه. سوق التدريب الألماني لا يقدم مدربًا من المستوى المطلوب من قبل نادي شالكه. شالكه يمتلك جماهير عاشقة، بصفتك مدربًا لشالكه، لن تشعر بالسلام أبدًا. لا أعتقد أن رالف رانجنيك يريد الذهاب إلى شالكه للمرة الثالثة”.

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وأوضح “في المقابل، رازفان مدرب لديه كل المسؤوليات لتولي قيادة سفينة، مثل شالكه. لقد عمل السيد لوشيسكو في وظائف صعبة حتى الآن وحقق فيها النجاح. هذا هو الحل الأمثل لنادي شالكه 04 ، والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت إدارة شالكه لديها الشجاعة لاعتبار مدرب الهلال الخيار الأول أم لا”.

وبحسب فرانجو فرانيكوفيتش، فإن النادي الألماني سيتخذ قرارًا في الأيام المقبلة “أعتقد أن الإجابة ستأتي في غضون يوم أو يومين. عطلة نهاية الأسبوع هي مباراة لايبزيغ ، ثم هناك فترة راحة للمنتخبات الوطنية. يكفي الوقت لاتخاذ قرار”.

فرانجو فرانيكوفيتش هو وكيل يمتلك شركة “Firsteleven ISM” التي لديها لاعبون مهمون في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الفرنسي بموجب عقد، وأبرزهم لاعب ليستر سيتي، ويلفريد نديدي، كما قال الوكيل إنه شارك من قبل في انتقال إيدين هازارد إلى تشيلسي.

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