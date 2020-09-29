المقاولون: النحاس لن يقبل العمل كمدرب مؤقت في الأهلي.. ولا توجد مفاوضات رسمية

كشف رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب “محسن صلاح” موقف مدرب الفريق عماد النحاس، من الانتقال إلى تولي تدريب النادي الأهلي، سواء كمدير فني أو مدرب عام، بعد التقارير التي ربطت المدرب بالقلعة الحمراء.

وقال صلاح في تصريحات عبر شاشة قناة النهار: “لدينا اتفاق شفوي مع النحاس على أنه حال تلقيه عرضا من الأهلي سنوافق على رحيله، ولا يوجد بند في عقده “مكتوب” يسمح له بالرحيل، ولكن نحن لن نقف أمام طموحه وحلمه الكبير في العودة للعمل مرة آخرى داخل ناديه السابق”.

وأضاف:” النحاس مدرب جيد وتجمعنا به علاقة قوية، وهو من أفضل المدربين داخل الدوري المصري، وهو يحلم بتدريب النادي الأهلي في يوم من الأيام، لذلك لن نستطيع الوقوق أمام رغبته في حالة وجود عرض رسمي”.

وواصل رئيس المقاولون:” النحاس قاد الفريق قبل أن يقوم بتوقيع أي عقود رسمية، لذلك نحن نُقدره كثيرًا، ونتمنى أن يتم تحقيق حلمه”.

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وتابع: “علاقتي مع النحاس طيبة، وبحكم معرفتي به فأن لن يوافق على العمل كمدرب مؤقت، ولكنه يرغب في العمل كمديرا فنيا في الموسم المقبل وليس بشكل مؤقت، وهو لديه طموح كبير، ولن يوافق على فكرة التواجد لفترة مؤقتة”.

وأكمل:” النحاس لديه طموحات كبيرة يسعى لتحقيقها، ولم نتلقى أي اتصالات رسمية حتى اللحظة من جانب مسئولي الأهلي للاستعانة به، كل ما يتردد مجرد شائعات واجتهادات شخصية، لم يتم التواصل مع مسئولي القلعة الحمراء كما يتردد”.

وقاد النحاس فريق المقاولون العرب بشكل جيد خلال الموسم الحالي، حيث يحتل ذئاب الجبل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، من 29 مباراة خاضها في المسابقة المحلية حتى الآن.

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