أخبار ريال مدريد | سيرخيو راموس يُحقق رقمًا قياسيًا في طريقة بانينكا

واصل قائد ريال مدريد “سيرخيو راموس” تحطيم الأرقام القياسية التهديفية، بعدما سجل مرة أخرى في آخر دقائق المباراة التي شهدت فوز النادي الملكي على ريال بيتيس 3/2 مطلع هذا الأسبوع.

وسجل مدافع ريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 82 ليقود ريال مدريد لتحقيق أول فوز له خلال الموسم الجديد بالدوري الاسباني 2021/2020، ليصبح سيرخيو راموس ثالث لاعب في تاريخ المسابقة يسجل في 17 موسمًا على التوالي.

وسبق قائد ريال مدريد لهاذا الانجاز اللاعب “كارلوس سانتيانا” الذي سجل في 17 موسمًا على التوالي بالليجا و اللاعب “أوجستين جاينزا ” صاحب الرقم القياسي بالتسجيل في 19 موسمًا على التوالي بالدوري الاسباني.

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وسجل قائد ريال بيتيس المخضرم “خواكين سانشيز” في 17 موسمًا بالليجا ولكن ليست “توليًا” بسبب فترة احترافه في الدوري الإيطالي مع نادي فيورنتينا لمدة موسمين، و كذلك النجم التاريخي لريال مدريد “فرانشيسكو خينتو” الذي سجل في 17 موسمًا، ولكن ليس تواليًا بسبب صيامه عن التسحيل في موسم 1954/1953.

وحطم سيرخيو راموس – البالغ من العمر 34 عامًا- رقمًا قياسيًا جديدًا بعد مباراة يوم السبت الماضي أمام ريال بيتيس، يتعلق بالنجاح في تسجيل 24 ركلة جزاء على التوالي منها 10 ركلات جزاء على طريقة أسطور تشيكولسفاكيا “أنتونين بانينكا“.

يذكر أن قائد ريال مدريد يتوفر على عقد ينتهي في يوليو 2021، وتفكر إدارة النادي الملكي بقيادة فلورنتينو بيريز في أمر تجديد عقده.