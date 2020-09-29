أكدت الإعلامية اليونانية، إيلينا مبونتو، أن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان غير عادل للمدرب رازفان لوشيسكو ولفريق الهلال، موضحة أن اتحاد الكرة الآسيوي كان عليه احترام الفريق الذي فاز بدوري الأبطال، والذي يقاتل في كل مباراة.
وكان اتحاد الكرة الآسيوي قد استبعد نادي الهلال، حامل اللقب، من دوري أبطال آسيا بعد تقديمه قائمة لم تتضمن سوى 11 لاعبًا أمام شباب الأهلي في آخر جولات دور المجموعات، وهو ما يقل عن النصاب القانوني المطلوب والبالغ 13 لاعبًا.
وقام اتحاد الكرة الآسيوي بإلغاء المباراة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، ومن ثم استبعاد الهلال وإلغاء جميع نتائجه وأهدافه في مرحلة المجموعات.
وقالت إيلينا في تصريحات حصرية لموقع “الخليج 365” “كان لدى الاتحاد الآسيوي الوقت لترتيب المباراة في موعد آخر، كلنا نعيش ونعمل في ظل فيروس كورونا، علينا أن نجعل حياتنا أسهل وليس أكثر صعوبة، يجب لعب المباريات على أرض الملعب، وليس في مكان آخر”.
وأضافت الإعلامية المقربة من مدرب باوك السابق “لو حدث الأمر في أوروبا، كان القرار سيكون خسارة الفريق 3 ـ 0، وليس الاستبعاد من المسابقة كما حدث مع الهلال، القرار مجنون، لكني على يقين أنه لن يقتل لوشيسكو وسيجعله أقوى، هو أقوى شخص ومدرب أعرفه، ربما هو مستاء الآن ولكني أثق به”.
وكان لوشيسكو قد حضر إلى الهلال صيف عام 2019، قادمًا من باوك، الذي قاده على مدار عامين، وحقق معه بطولة الدوري اليوناني، وكأس اليونان مرتين.
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كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الهلال| إعلامية يونانية لـ”الخليج 365”: لوشيسكو سيعود أقوى! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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