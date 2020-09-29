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أخبار النصر| بالصور.. بداية جني الثمار من صفقة مارتينيز

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محمد حمدي 0 تبليغ

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حجز نادي النصر مقعده في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا، بتغلبه على التعاون بهدف دون رد، وسيلتقي في ربع النهائي مع اهلي جدة الذي تأهل على حساب شباب أهلي دبي الإماراتي.

وأشادت صحيفة “tycsports” الأرجنتينية بمحترف النصر، جونزالو مارتينيز، حيث أكدت أنه على الرغم من قصر فترة ارتدائه لقميصه الجديد، إلا أنه ظهر بشكل مميز.

وأضافت “الـ 18 مليون دولار التي دفعها النصر في جونزالو مارتينيز بدأت تؤتي ثمارها، وبلغ الفريق السعودي ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على التعاون 1-0″.

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بداية جني الثمار من صفقة مارتينيز
بداية جني الثمار من صفقة مارتينيز

ولعب مارتينيز أمام التعاون لمدة 86 دقيقة، وتم استبداله عندما كان فريقه متقدمًا بهدف جاء عن طريق عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة 75″.

واختتمت الصحيفة الأرجنتينية “الفرق الأخرى المتأهله لدور الثمانية هي الأهلي السعودي، وباختاكور الأوزبكي، وبرسيبوليس الإيراني الذي أطاح بفريق السد القطري ومدربه تشابي هيرنانديز”.

بداية جني الثمار من صفقة مارتينيز
بداية جني الثمار من صفقة مارتينيز

جدير بالذكر أن هناك أربع مقاعد أخرى في دور الثمانية يتعين تحديدها في منطقة غرب آسيا، لكن فرق هذه المنطقة ما زالوا في مرحلة المجموعات، والتي لم يتم إكمالها بسبب وباء ، وستعقد هذه المباريات في منتصف أكتوبر المقبل.

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