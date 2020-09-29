أخبار الهلال| الموسى: تساوت الرؤوس بعد إبعاد الزعيم بقرارات مرتعشة جائرة

أكد عضو شرف نادي الهلال، موسى الموسى، أن كافة الفرق لها فرص متساوية في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، واصفًا قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بأنه مرتعش وجائر، حيث تم إبعاد الزعيم عن مسابقة دوري الأبطال.

وغرد عضو شرف الهلال عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “كان الهلال يملأ الدنيا ويشغل الناس عندما يلعب في آسيا، فتنشغل به الجماهير بمختلف ميولها والبرامج الرياضية”.

وتابع الموسى “خرج الزعيم بقرارات مرتعشة جائرة فانطفأ الوهج وتساوت رؤوس الأندية في دور الـ١٦. الكبار عندنا يغادرون فلا أحد يملأ أماكنهم، بل يعم الصمت والسكون في المشهد الرياضي بأكمله”.

وكان اتحاد الكرة الآسيوي قد استبعد نادي الهلال، حامل اللقب، من دوري أبطال آسيا بعد تقديمه قائمة لم تتضمن سوى 11 لاعبًا أمام شباب الأهلي في آخر جولات دور المجموعات، وهو ما يقل عن النصاب القانوني المطلوب والبالغ 13 لاعبًا.

وقام اتحاد الكرة الآسيوي بإلغاء المباراة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، ومن ثم استبعاد الهلال وإلغاء جميع نتائجه وأهدافه في مرحلة المجموعات.

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