الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | هازارد يُزين قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هازارد يُزين قائمة لمواجهة بلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة بلد الوليد غدًا في "الليجا".

قائمة ريال مدريد ضمت كلًا من :-

حراسة المرمى : كورتوا - لونين - ألتيوب

Advertisements

خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو - أودريزولا - ميندي 

خط الوسط : مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - أوديجارد - إيسكو

خط الهجوم : هازارد - كريم بنزيمة - أسينسيو - بورخا مايورال - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس جوينور - رودرديجو.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا