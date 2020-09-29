رياضة | هازارد يُزين قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هازارد يُزين قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة بلد الوليد غدًا في الدوري الإسباني "الليجا". قائمة ريال مدريد ضمت كلًا من :- حراسة المرمى : كورتوا - لونين - ألتيوب Advertisements خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو - أودريزولا - ميندي خط الوسط : مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - أوديجارد - إيسكو خط الهجوم : هازارد - كريم بنزيمة - أسينسيو - بورخا مايورال - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس جوينور - رودرديجو.

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