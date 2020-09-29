رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة الرابعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة الرابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتل خوسية موراليس نجم نادي ليفانتي الإسباني حتى الآن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 3 أهداف وذلك عقب مرور ثلاث جولات من المسابقة. وتنطلق اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر منافسات الجولة الخامسة من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 بأول مباراتين وهما مباراة ريال سوسيداد وفالنسيا ومباراة خيتافي وريال بيتيس. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز: 1- خوسيه موراليس "ليفانتي" 3 أهداف. 2- إياجو أسباس "سيلتا فيجو" 3 أهداف. Advertisements 3- جيرارد مورينو "فياريال" هدفان. 4- لويس سواريز "أتلتيكو مدريد" هدفان. 5- ويليام كارفاليو "ريال بيتيس" هدفان. 6- أنسو فاتي "برشلونة" هدفان. 7- ماكسي جوميز "فالنسيا" هدفان. 8- لوبيز "أتلتيك بلباو" هدفان.

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