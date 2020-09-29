رياضة | ميدو: نجوم الأهلي سبب نجاح الجونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو: نجوم الأهلي سبب نجاح الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، أن نادي الجونة نجح خلال الفترة الماضية في مسابقة الدوري المصري الممتاز بفضل اللاعبين المعارين من النادي الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "معارو النادي الأهلي هم أسباب نجاح نادي الجونة في مسابقة الدوري المصري الممتاز،والدليل على ذلك نجاح الفريق في تحقيق نجاحات كبيرة في الدوري".

وأضاف، "لابد من تقنين الأمور بين نادي الزمالك ونادي الجونة خلال الفترة المقبلة، لعدم حصول مصيبة كبيرة بين الفريقين في حال استمرار هذا النهج خلال المواسم المقبلة".

وواصل، " على مسئولي الناديين إجراء جلسة ودية من أجل تهدئة الأوضاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، لمنع حدوث مشاكل خلال المباريات القادمة".