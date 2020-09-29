رياضة | مانشستر يونايتد يقترب من ضم مدافع برازيلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقترب من ضم مدافع برازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إذاعية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد يقترب من ضم مدافع نادي بورتو البرتغالي أليكس تيلس في فترة الانتقالات الصيفية .

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "النرويجي أولي جونار سولشار يرغب في دعم خيارته في الجبهة اليسرى، وأنه يثق في كون تيلس (27 عاماً) خيار مفيد للفريق".

وأضافت: "بورتو طلب مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني مقابل تيلس، والذي تبقى عام في عقده مع الفريق، ويمكنه التوقيع دون مقابل بعقد مبدئي في يناير المقبل.

وسجل تيلس الذي شارك مع المنتخب البرازيلي في مباراة واحدة، 21 هدفاً في 127 مباراة مع بورتو.