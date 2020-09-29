رياضة | بأداء تاريخي ومشرف.. ميار شريف تودع "رولان جاروس" بعد خسارة من الرابعة عالمياً

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بأداء تاريخي ومشرف.. ميار شريف تودع "رولان جاروس" بعد خسارة من الرابعة عالمياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودعت لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر للتنس، ميار الشريف بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" بعد الخسارة أمام المصنفة الرابعة عالميًا، التشيكية كارولينا بليسكوفا في منافسة الدور الأول الرئيسي للمسابقة .

وقدمت ميار مباراة قوية حيث تلقت الخسارة بصعوبة في مباراة ماراثونية امتدت لساعتين و15 دقيقة، بنتيجة 2-1 في المجموعات، وباقع أشواط «7-6، 2-6 و4-6»

وتمكنت ميار من حسم المجموعة الأولى لصالحها بنتيجة 7-6 بعد اللجوء لشوط إضافي في مواجهة قوية وندية، تقدمت فيها بيلسكوفا بالشوط الأول، قبل أن تتعادل ميار، فيما عادت اللاعبة التشيكة للتقدم من جديد وتعادلت ميار مرة أخرى.

Advertisements

وعادت اللاعبة التشيكة للتقدم مرة أخرى بنتيجة 3-2، قبل ان يحصل الثنائي على فترة راحة، عادت بعدها ميار الشريف لتعادل النتيجة بثلاث أشواط لكل لاعبة، بليسكوفا تقدمت من جديد لتصبح النتيجة 4-3، ثم نجحت ميار في العودة والتعديل لتصبح النتيجة 4-4.

واستمرت المجموعة الماراثونية بتقدم جديد للتشيكية لتصبح النتيجة 5-4، فيما استمرت ميار في قتالها وتعادلت من جديد لتصبح النتيجة 5-5.