رياضة | الاتفاق السعودي يمهل الأهلي لحسم صفقة أزارو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتفاق السعودي يمهل الأهلي لحسم صفقة أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تطورات جديدة في مفاوضات الاتفاق السعودي مع النادي الأهلي لحسم صفقة وليد أزارو في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "الرياضية السعودية":" اتفقت إدارة نادي الاتفاق مع المغربي وليد أزارو، مهاجم فريق الأهلي على ضمه بدءًا من الموسم الرياضي الجديد الذي ينطلق أكتوبر المقبل، بطلب من خالد العطوي، مدرب الفريق".

وأضافت :" أمهلت إدارة الاتفاق نظيرتها في الأهلي حتى الخميس المقبل، من أجل الموافقة النهائية على العرض المقدم من قبلها لشراء المدة المتبقية من عقد المغربي وليد أزارو".

وتابعت :" إدارة الأهلي المصري رفضت العرض الاتفاقي البالغ 400 ألف دولار لشراء المدة المتبقية، وتطالب بمبلغ أكبر إضافة إلى 100 ألف دولار متبقية من عقد الإعارة السابق للاعب".