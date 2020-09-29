رياضة | الإسماعيلي ينتظر تأجيل مباراة المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي ينتظر تأجيل مباراة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن طلب الفريق تأجيل المباراة القادمة أمام المصري البورسعيدي المقرر لها يوم التاسع من شهر أكتوبر القادم.

وفي تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 الرياضي أكد المصدر أن الفريق يعاني من توالي المباريات في بطولة الدوري المصري وسوف يخوض الدراويش مباراتين متتاليتين ضد كلاً من سموحة والإنتاج الحربي.

قبل خوض مباراة المصري البورسعيدي والتي من الُمنتظر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً وهو أمر صعب للغاية بسبب درجات الحرارة العالية التي توجد في مصر مؤخراً.

وأنهى " يجب على لجنة المسابقات أن تراعي إرهاق اللاعبين بسبب ضغط المباريات وتواليها فالفريق يحتاج للراحة عقب خوض المباراتين المُقبلتين.