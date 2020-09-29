رياضة | ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة الرابعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة الرابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر منافسات الجولة الخامسة من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 بأول مباراتين وهما مباراة ريال سوسيداد وفالنسيا ومباراة خيتافي وريال بيتيس. ويحتل نادي ريال بيتيس حتى الآن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز بشكل مؤقت وبرصيد 6 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن في مسابقة الدوري. وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز: 1- ريال بيتيس 6 نقاط. 2- غرناطة 6 نقاط. 3- ريال سوسييداد 5 نقاط. 4- سيلتا فيجو 5 نقاط. 5- فالنسيا 4 نقاط. 6- ريال مدريد 4 نقاط. 7- خيتافي 4 نقاط. 8- فياريال 3 نقاط. Advertisements 9- أتلتيكو مدريد 3 نقاط. 10- برشلونة 3 نقاط. 11- إشبيلية 3 نقاط. 12- ليفانتي 3 نقاط. 13- أوساسونا 3 نقاط. 14- أتلتيك بلباو 3 نقاط. 15- قادش 3 نقاط. 16- هويسكا نقطتان. 17- بلد الوليد نقطتان. 18- إيبار نقطة. 19 ديبورتيفو ألافيس نقطة. 20- إلتشي بدون نقاط.

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