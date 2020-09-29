الامارات | رئيس أتلتيكو مدريد يرحب بضم ميسي للعب بجوار سواريز

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أتلتيكو مدريد يرحب بضم ميسي للعب بجوار سواريز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس نادي أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو إنه سيكون مرحبا بقدوم نجم وقائد فريق برشلونة ليونيل ميسي للعب بجوار زميله السابق، ونجم هجوم أتلتيكو حاليا، الأوروغوياني لويس سواريز. وعلق سيريز في تصريحات لرادي "كادينا كوب" الإسباني على خيبة أمل ميسي من تفريط إدارة برشلونة في سواريز، وقال إنه متعاطف مع ميسي، وإنه في حال أراد الاجتماع مجددا بزميله السابق فسيكون النادي مرحبا به.

وأكد سيريزو: في الحياة إذا أردت شيئا فستناله، وإذا رغب ميسي في مجاورة سواريز مجددا، أقول له أن يأتي في الشتاء، وكل شيء ممكن". وعن الضغوط التي يتعرض لها نظيره في برشلونة، الرئيس جوزيف بارتوميو، قال إن الامور حاليا في برشلونة لا تسير بشكل طبيعي، وأنه متعاطف مع بارتوميو، لكنه شدد على أن صفقة سواريز تمت بسهولة وبدون تعقيدات.

يذكر أن سواريز دشن بدايته الاحد الماضي مع أتلتيكو في مواجهة غرناطة، وفاز بسداسية، سجل منها هدفين ومرر هدفا ثالثا. بينما في المقابل اكتسح برشلونة نظيره فياريال برباعية، سجل منها ميسي هدفا من ركلة جزاء.

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