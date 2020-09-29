شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الليبى يعسكر فى تونس إستعدادا لمواجهة غيينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل المنتخب الليبي لكرة القدم الأفى معسكر مغلق بتونس فى مدينة سوسة استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022 .

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الليبى تحت قيادة المدرب الوطني علي المرجيني مباراة ودية في تونس أمام نظيره جزر القمر في الثامن من أكتوبر المقبل .

ويلتقي فرسان المتوسط نظيره غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون في تونس في التاسع من شهر نوفمبر المقبل وتلتقي ليبيا المنتخب ذاته في الجولة الرابعة في السابع عشر من نوفمبر المقبل بملعب مالابو بغينيا.