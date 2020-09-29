شكرا لقرائتكم خبر عن حارس المكسيك يغيب ودية الجزائر فى أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرّض حارس المرمى الأساسي لِمنتخب المكسيك جييرمو أوتشوا، لِإصابة عضلية في الفخذ اليسرى. كما أعلن اتحاد الكرة المحلي فى بيان رسمى .

وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية ، أن حارس المرمى جييرمو أوتشوا سيغيب عن المباراة الودّية لِمنتخب المكسيك أمام فريق جواتيمالا، وربما يغيب أيضا

فى المباراتين الودّيتَين أمام هولندا والجزائر، في 7 و13 أكتوبر المقبل، على التوالي.

وشارك جييرمو أوتشوا (35 سنة) مع منتخب المكسيك في 109 مباراة دولية، منذ 2005. ويرتدي حاليا زيّ الفريق المحلي أمريكا، بعد أن احترف في نوادٍ أوروبية مثل ملقة وغرناطة الإسبانيَين وأجاكسيو الفرنسي، وغيرهم.

و تألّق جييرمو أوتشوا مع منتخب المكسيك في مونديال البرازيل 2014. قبل توديع السباق من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام هولندا بِنتيجة (1-2).

وفضلا عن حامي العرين، تعرّض متوسط الميدان إيفان رودريجيز لِإصابة في الرّكبة اليسرى، والتواء تحديدا. وبِدوره لن يحضر مقابلات منتخب المكسيك التحضيرية في الأيّام القليلة المقبلة.

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وكان إيفان رودريغيز (24 سنة) قد استهلّ مشواره الدولي مع منتخب المكسيك في العام الماضي، وخاض مقابلتَين دوليتَين