شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأسوء لهيجواين مع فريقه الجديد: أضاع هدفين وأهدر ركلة جزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم إنتر ميامي، لأول مرة مع فريقه الجديد، خلال مباراة فيلادلفيا يونيون بالدوري الأمريكي، مساء أمس الأول، بعدما رحل عن فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد خروجه من حسابات أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق "السيدة العجوز".

وفقا لصحيفة «كوريري ديللو سبورت»، أن ظهور هيجواين الأول مع إنتر ميامي، خلال لقاء فيلادلفيا مساء أمس، كان الأسوأ في تاريخه الكروي بعدما أهدر فرصتين محققتين للتسجيل، بجانب إهداره لركلة جزاء، ليظهر المهاجم الأرجنتيني بمستوى فني سئ للغاية.