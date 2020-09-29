شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطلب تقرير عن ثلاثي الزمالكمرعي وفيصل وأشرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك تقرير فني مفصل من الجهاز المعاون وتحديدًا من مدحت عبدالهادي عن الثلاثي ياسين مرعي وأسامة فيصل وحسام اشرف لاعبي الفريق وابلغ باتشيكو معاونيه ان ما يشغله هو اجادة اي لاعب بالفريق للشق الدفاعي بجانب مهامه الهجومية ويعد ياسين مرعي مدافع الفريق اكثر اللاعبين الناشئين الذي يجيد اللعب في اكثر من مركز سواء مدافع او وسط الملعب ويركز باتشيكو مع الثنائي اشرف وفيصل علي إكسابهم بعض المهام الدفاعية بجانب مهاراتهم الهجومية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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