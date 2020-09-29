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زيدان يطالب إدارة ريال مدريد بالتخلص من يوفيتش.. واللاعب يرفض الرحيل

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، من لوكا يوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خاصة في ظل استمرار بورخا مايورال مع الفريق الملكي والذي يلعب في مركز يوفيتش.

ووفقا لما نشره موقع "ماركا" الإسباني، فأن لوكا يوفيتش رفض طلب زيدان وطلب البقاء في صفوف ريال مدريد حتى نهاية عقده مع النادي المكلي.

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