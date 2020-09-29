شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كورونا تقرب ديباي من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، إن اللاعب الهولندي ممفيس ديباي، لاعب فريق ليون الفرنسي، أصبح على مقربة من الانضمام لصفوف فريق برشلونة الإسبانين خلال الميركاتو الحالي.
وأشارت الصحيفة الفرنسية أن نادي ليون من الأندية التي تضررت للغاية من فيروس كورونا، حيث ستجعل أزمة الفيروس ليون يقبل بمنح برشلونة خصماً جديداً على صفقة ديباي، خاصة وأن اللاعب عقده سينتهي الصيف المقبل، وسيكون من حقه أن يوقع لأي نادي مجاناً.
ويسعى البارسا لحسم الصفقة بطلب من مدربه الهولندي رونالد كومان، الذي سبق له العمل مع ديباي في منتخب هولندا، لكن تظل الأزمة في عدم قدرة برشلونة على دفع 25 مليون يورو.
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