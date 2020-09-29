شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع برازيلي يدعم مانشستر يونايتد في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهى نادي مانشستر يونايتد، صفقة برازيلية لتدعيم خطه الدفاعي بالتعاقد مع أليكس تيليس لاعب بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لما نشره موقع "ديلي ميل"، فأن سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أبدى سعادته عن انهاء إدارة الشياطين الحمر كافة الأمور المتعلقة بمدافع بورتو لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري وإعلان الصفقة رسميا خلال يومين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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