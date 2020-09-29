شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بايرن ميونيخ يستبعد ساني من مواجهة بروسيا دورتموند في لقاء السوبر الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، استبعاد ساني من مواجهة بروسيا دورتموند على لقب كأس السوبر الألماني المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

وكشق موقع «بيلد» الألماني أن ساني يعاني من آلام في الركبة أبعدته عن التدريبات الجماعية لفريق بايرن ميونيخ خلال أمس واليوم، مما جعل الفريق الطبي للبافاري يضع للاعب الألماني برنامجا طبيا وتأهيليا يسير عليه خلال الفترة المقبلة.