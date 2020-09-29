شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مباراة ميار شريف.. أطول 5 مباريات في تاريخ بطولات التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع دخول "الفتاة الذهبية" ميار الشريف بطولة رولان جاروس العاليمة للتنس، واستمرار المباراة لعدة ساعات، فنجد بعض المبارايات التي استمرت لساعات طويلة وبعضهم من استمر لـ 3 أيام، وذلك يرجع لقوانين البطولة.

إذ أقيمت من 8 سنوات، بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، بين جون إيسنر الأمريكي، و نيكولا مايو الفرنسي، وكانت أطول مباراة تنس أرضي في التاريخ، وأقيمت المباراة على مدار 3 أيام، واستغرقت 11 ساعة و 5 دقائق.

بصرف النظر عن بطولة أمريكا المفتوحة، قد تطول مدة المباراة بسبب قوانين البطولات الأربع الكبرى (بطولة فرنسا المفتوحة، بطولة استراليا المفتوحة، وبطولة ويمبلدون) التي تنص على كسر التعادل النهائي، وبالتالي تستمر المباراة حتى يتقدم أحد اللاعبين في مباراتين في المجموعة النهائية.

يرصد "المصري اليوم" أطول 5 مباريات في تاريخ التنس الأرضي

1- بطولة ويمبلدون 2018 (نصف النهائيات)



والتي أقيمت بين كيفن أندرسون، لاعب جنوب إفريقيا، وجون إينسر، الأمريكي، واستغرقت المباراة 6 ساعات و35 دقيقة

لعب إينسر العديد من المبارايات الطويلة عبر سنوات احترافه، وكانت هذه المباراة إضافة له، ومع ذلك لم يكسر كلا اللاعبين إرسال الآخر في أول مجموعتين، وتبادلو استراحة واحدة، ليخرج إيسنر منتصرا في الشوط الفاصل في المجموعة الثالثة

ثم عاد أندرسون ليفوز بالمجموعتين الرابعة والخامسة

ونجح أندرسون بالفوز بالمباراة وحصد اللقب بواقع: 7-6, 6-7, 6-7, 6-4, 26-24



2- بطولة استراليا المفتوحة 2012



والتي أقيمت بين نوفاك دجوكوفيتش، لاعب صربيا، و رافاييل نادال، الاسباني، استغرقت المباراة 5 ساعات و53 دقيقة.

تعد من أفضل المباريات في تاريخ التنس، فيما يتعلق بجودة اللعب بين كلا اللاعبين، بالرغم من وجود استراحة واحدة فقط في المجموعة الرابعة، ولكن نتيجة تفوق اللاعبين استمرت المباراة لساعات لتنتهي بعد منتصف الليل.

في النهاية فاز دجوكوفيتش على نادال بواقع 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5–7), 7–5

وبالتالي حصل دجوكوفيتش على لقب البطولة للمرة الثالثة.



3- بطولة ويمبلدون 2010 (الجولة الأولى)



وكانت المباراة بين الأمريكي جون إيسنر، والفرنسي نيكولا مايو، واستغرقت 11 ساعة و 5 دقائق.

حافظ فيهم إيسنر على أعصابه في النهاية لكسر إرسال مايو والفوز بالمباراة، فمن الصعب الحفاظ على مستوى اللعب طوال هذه المدة.

وانتهت بفوز إيسنر 70-68 في المجموعة الأخيرة، وحسبت نقاط المباراة كالتالي 6–4, 3–6, 6–7(7–9), 7–6(7–3), 70–6



4- بطولة ويمبلدون 2006

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والتي أقيمت بين الثنائي مارك نولز ودانييل نيستور، ضد سيمون أسبلين و تود بيري، واستغرقت المباراة 6 ساعات و9 دقائق

وانتهت بفوز الثنائي مارك نولز ودانييل نيستور على سيمون أسبلين و تود بيري بواقع 5–7, 6-3, 6–7(5–7), 6–3, 23–21



5- بطولة فرنسا المفتوحة 2004 (الجولة الأولى)



والتي أقيمت بين فابريس سانتورو الفرنسي، ومواطنه أرنو كليمان، إذ استغرقت المباراة 6 ساعات و33 دقيقة

كانت من أكثر المباريات إثارة على الإطلاق، بسبب وجود عدد كبير من الجماهير في المدرجات الفرنسية،وانتهت المباراة لصالح سانتور بواقع 6–4, 6–3, 6–7(5–7), 3–6, 16–14

بعد مباراة ميار شريف.. أطول 5 مباريات في تاريخ بطولات التنس

بعد مباراة ميار شريف.. أطول 5 مباريات في تاريخ بطولات التنس

بعد مباراة ميار شريف.. أطول 5 مباريات في تاريخ بطولات التنس

بعد مباراة ميار شريف.. أطول 5 مباريات في تاريخ بطولات التنس