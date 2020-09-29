شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام قرطام: ستريت وورك أوت تقدم نموذجًا للشباب للاستفادة من طاقتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اسلام قرطام رئيس اتحاد ستريت ورك أوت ":نقدم نموذجاً وبديلاً أمام الشباب للاستفادة من طاقاتهم من خلال ممارسة الرياضة بصالات الجيم بالحدائق والمتنزهات، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل الذي يقدمه للاتحاد.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الثلاثاء أول "جيم رياضي مفتوح "فى حديقة الطفل بمدينة نصر ضمن مبادرة مبادرة "خليك رياضي - Be Fit"التى ينظمها الاتحاد المصري لـ "ستريت وورك أوت – رياضة الشارع" بحضور رئيس الاتحاد اسلام قرطام، ولفيف من السادة الإعلاميين.