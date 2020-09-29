شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شاكر عبد الفتاح للاعبى الترسانة قبل مواجهة الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد شاكر عبدالفتاح، المدير الفنى للترسانة جلسة مع لاعبى الفريق لتحفيزهم على الاجتهاد أمام الأهلى فى المباراة التى ستجمع الفريقين غدا الأربعاء ضمن الجولة الـ16 لكاس مصر. وشدد عبد الفتاح على لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية وتقدمي عرض قوي يعيد للأذهان تاريخ الشواكيش الكبير. كما طالبهم ببذل قصارى جهدهم للظهور بمستوى جيد وتقديم مباراة جيدة تمنحهم دفعة قوية خلال الفترة المقبلة. ويعاني الفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية من تدني كبير في مستوى الأداء وفي النتائج مما جعله عرضة للهبوط لدوري الدرجة الثالثة، ويسعى الفريق الذى يقودة شاكر عبد الفتاح لتحقيق مفاجأة على حساب بطل الدوري والظهور بشكل جيد وأداء مباراة قوية ومشرفة الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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