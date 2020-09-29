شكرا لقرائتكم خبر عن ٤ مجموعات و٢٤ فريق.. تقسيم دوري النسخة الثامنة لمراكز الشباب بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفر إجراء قرعة دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة بالقليوبية، عن تقسيم ٢٤ فريق لمراكز الشباب إلى أربعة مجموعات.

ضمت المجموعات الأولى بين إدارتي شباب بنها وكفر شكر، وتشمل مراكز شباب شبلنجة وكفر طحلة وتصفا وكفر تصفا والإصلاح الزراعي وأسنيت، والثانية بين إدارتي شباب طوخ والقناطر الخيرية، وتشمل مراكز أجهور الكبرى وأجهور الصغرى والمنزلة والعمار الكبرى وبهادة ومنشأة الأهالي.

بينما ضمت المجموعة الثالثة إدارتي شباب قليوب وشبراالخيمة، وتشمل مراكز بلقس وقلما وكوم أشفين وسنديون وميت نما والشرقاوية والفرنواني، والأخيرة تضم إدارتي شبين القناطر والخانكة، وتشمل مراكز مدينة شبين وكفر طحا وتل بني تميم والقلج وكفر عبيان وباسوس.

كانت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أجرت القرعة، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووليد فروماى وكيل المديرية للرياضة، ومحمد طه نائب رئيس منطقة كرة القدم، ومعتز بالله سليمان مدير إدارة الشباب بالمديرية، ومديرى الإدارات الفرعية.

أوضح الصبروط أن دورى مراكز الشباب لهذا العام سيطبق فيه كافة الاجراءات الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى للوزارة بالاكواد حفاظا على سلامة اللاعبين، مع كشف طبى متعتمد من جهة حكومية لكل لاعب، فضلا عن أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشأت المستخدمة قبل وبعد وأثناء المباريات، مؤكدا على ضرورة مراجعة كافة البيانات لكافة اللاعبين، والأجهزة الفنية والإدارية حتى لا يتعرض مركز الشباب للشطب، في حالة ثبوت أي تلاعب أو تزوير .

يقام دورى مراكز الشباببرعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه.

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(٤ مجموعات و٢٤ فريق) تقسيم دوري النسخة الثامنة لمراكز الشباب بالقليوبية

(٤ مجموعات و٢٤ فريق) تقسيم دوري النسخة الثامنة لمراكز الشباب بالقليوبية

(٤ مجموعات و٢٤ فريق) تقسيم دوري النسخة الثامنة لمراكز الشباب بالقليوبية